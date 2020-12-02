تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في الكرخ

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 437 موزعة كالآتي: أبو دشير---------------11

أبو غريب --------------46

الإسكان----------------1

الاعلام-----------------10

البياع------------------8

التاجي-----------------18

الحرية-----------------13

الخطيب----------------3

الدورة-----------------30

الدولعي----------------1

الرحمانية ---------------2

السيدية ----------------11

الشالجية----------------4

الشعلة-----------------12

الصالحية ---------------6

الطارمية ---------------26

العامرية-----------------5

العطيفية----------------4

العلاوي-----------------4

الغزالية-----------------11

القادسية----------------2

الكاظمية ---------------20

اللطيفية ---------------16

المحمودية-------------41

المعالف----------------2

المنصور ---------------17

المواصلات-------------2

الوشاش---------------2

اليرموك ---------------11

اليوسفية--------------6

جكوك----------------3

حي الجامعة-----------17

حي الجهاد------------22

حي الخضراء------------1

حي العامل-------------18

حي العدل -------------15

سجن التاجي-----------4

سويب-----------------1

كرادة مريم-------------2

ناحية الرشيد-----------4

سكنة جانب الرصافة ---------5 الحرية-----------------13الخطيب----------------3الدورة-----------------30الدولعي----------------1الرحمانية ---------------2السيدية ----------------11الشالجية----------------4الشعلة-----------------12الصالحية ---------------6الطارمية ---------------26العامرية-----------------5العطيفية----------------4العلاوي-----------------4الغزالية-----------------11القادسية----------------2الكاظمية ---------------20اللطيفية ---------------16المحمودية-------------41المعالف----------------2المنصور ---------------17المواصلات-------------2الوشاش---------------2اليرموك ---------------11اليوسفية--------------6جكوك----------------3حي الجامعة-----------17حي الجهاد------------22حي الخضراء------------1حي العامل-------------18حي العدل -------------15سجن التاجي-----------4سويب-----------------1كرادة مريم-------------2ناحية الرشيد-----------4سكنة جانب الرصافة ---------5 فيما بلغ عدد حالات الشفاء: 240، والوفيات 4.

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