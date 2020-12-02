ماكرون في مؤتمر دعم لبنان: المساعدات مقابل الإصلاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن بلاده ستساهم في صندوق تمويل سيتم تأسيسه لمساعدة لبنان ولكنه لن يحل محل التزامات بعض الدول تجاه البلاد.
وأضاف ماكرون، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر دعم لبنان، أن فرنسا لن تدخر جهدًا لمساعدة لبنان ولكن من الضروري استكمال التحقيقات في ملابسات ونتائج انفجار مرفأ بيروت، وتنفيذ إصلاحات جذرية.
وأوضح الرئيس الفرنسي، أن لبنان يغرق أكثر في أزمته والواجب يفرض علينا مساعدته والاستجابة إلى احتياجاته الحقيقية، وأكد ماكرون أنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر/كانون الأول للضغط على الطبقة السياسية.
وطالب ماكرون، الساسة اللبنانيين بسرعة تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.
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