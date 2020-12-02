ساتشيفكو: إردوغان يمارس لعبة خبيثة

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وأكدت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة (سفوبودنايا بريسا) على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن تفهم تركيا أنها ارتكبت خطأ بشراء منظومة إس-400 الروسية، وأن تعيد النظر في موقفها، وفقا لما أكدته الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو، كاي بيلي هاتشيسون.ويرى الأستاذ المساعد في الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية، وكبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير أفاتكوف، أن تركيا تلعب لعبة ماكرة. فقال لـ(سفوبودنايا بريسا) «إنها تحاول استخدام موقعها الجيوسياسي، والجلوس على كرسيين، وتتفاعل مع كل من الغرب والشرق، وتقوي نفسها كمحور يوحد الشمال والجنوب والغرب والشرق».
وأشار إلى أن تركيا تحتاج إلى إس-400؛ لأنها لا تملك مثل هذا النظام الدفاعي الخاص بها، ويمنحها التفاعل مع موسكو فرصة لتعزيز دفاعها، خاصة بعد محاولة الانقلاب العسكري. انطلاقا من ذلك، من المستبعد أن ترفض تركيا الاستمرار في شراء إس-400، رغم أنه لا يمكن استبعاد ذلك، وأكد على أن العقوبات تؤثر في الاقتصاد التركي الذي ليس الآن في أفضل حالاته.
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