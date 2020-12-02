شكرا لقرائتكم خبر ساتشيفكو: إردوغان يمارس لعبة خبيثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت المحللة السياسية الروسية صوفيا ساتشيفكو «إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول أن يمارس لعبة ماكرة مع موسكو، انطلاقا من فهمه لحاجة الغرب إلى الدور التركي في احتواء اللاجئين السوريين».

وأكدت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة (سفوبودنايا بريسا) على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن تفهم تركيا أنها ارتكبت خطأ بشراء منظومة إس-400 الروسية، وأن تعيد النظر في موقفها، وفقا لما أكدته الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو، كاي بيلي هاتشيسون.

ويرى الأستاذ المساعد في الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية، وكبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير أفاتكوف، أن تركيا تلعب لعبة ماكرة. فقال لـ(سفوبودنايا بريسا) «إنها تحاول استخدام موقعها الجيوسياسي، والجلوس على كرسيين، وتتفاعل مع كل من الغرب والشرق، وتقوي نفسها كمحور يوحد الشمال والجنوب والغرب والشرق».

وأشار إلى أن تركيا تحتاج إلى إس-400؛ لأنها لا تملك مثل هذا النظام الدفاعي الخاص بها، ويمنحها التفاعل مع موسكو فرصة لتعزيز دفاعها، خاصة بعد محاولة الانقلاب العسكري. انطلاقا من ذلك، من المستبعد أن ترفض تركيا الاستمرار في شراء إس-400، رغم أنه لا يمكن استبعاد ذلك، وأكد على أن العقوبات تؤثر في الاقتصاد التركي الذي ليس الآن في أفضل حالاته.