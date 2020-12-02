شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا «تنقذ الأرواح» بـ«لقاح فايزر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-أ.ف.ب، رويترز

وافقت بريطانيا، الأربعاء، على استخدام لقاح «فايزر-بيونتيك»، وسيتم طرحه للاستخدام اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقالت الحكومة: «قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للموافقة على استخدام لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لـ«كوفيد- 19»». وأضافت: «سيتم توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل»، في حين قالت لجنة اللقاحات البريطانية، إن عملية التطعيم ضد الفيروس الأسبوع المقبل ستنقذ الأرواح، مشيرة إلى أنها ستعطى أولا للحالات الحرجة.

وباتت المملكة المتحدة البلد الأول في العالم الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأمريكية «فايزر» والمختبر الألماني «بيونتيك» المضاد لـ«كوفيد- 19»، على أن يصبح متوفراً اعتباراً من الأسبوع المقبل، على ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.

ورحّب وزير الصحة مات هانكوك، بتغريدة بهذه الخطوة قائلاً: «المملكة المتحدة أول بلد في العالم سيمتلك لقاحاً معتمداً سريرياً».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الضوء الأخضر منح، بعد أشهر من تجارب سريرية دقيقة وتحليل معمق للبيانات من جانب خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، الذين استنتجوا أن اللقاح يلبي معاييرهم الصارمة للسلامة والنوعية والفعالية.

ورحب رئيس مختبرات «فايزر» البرت بورلا من جهته في بيان بالسماح باستخدام اللقاح في المملكة المتحدة، واصفاً ذلك بأنه لحظة تاريخية.

وأظهرت نتائج تجارب واسعة لهذا اللقاح فاعلية بنسبة 95%.

وقال هانكوك: «إن نظام الرعاية الصحية جاهز للبدء في التلقيح اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل».

وستكون الأولوية في التلقيح لنزلاء دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الصحي والمتقدمين في السن وأكثر الأشخاص ضعفاً.

من جهتها، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الاثنين، أنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً في 29 ديسمبر/كانون الأول، على أبعد تقدير، من أجل اتخاذ قرار بشأن الترخيص للقاح «فايزر/بيونتيك».