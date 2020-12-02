شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة من ذهب للظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أهدر الوحدة نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، بتعادله مع الظفرة على ملعبه 1-1، وفشل في دعم حظوظه في الاقتراب من الصدارة، حيث بقي خامساً برصيد 14 نقطة على بعد 6 نقاط عن الشارقة، في حين حصد «الفارس» نقطة من ذهب بعد سلسلة من النتائج السلبية، كما قال مدربه الصربي ألكسندر.

ودفع الوحدة ثمن غياب السلوفيني تيم ماتافز هداف الفريق، بخمسة أهداف، بعد ما غاب أمام العين في الجولة الماضية وخسر على الرغم من أفضليته؛ لأنه لعب بدون مهاجم صريح، وحاول المدرب الصربي رازوفيتش معالجة وضع الهجوم الوحداوي في المباراة، ودفع بالمهاجم لوفانور العائد بعد غياب منذ الجولة الأولى في مكان المهاجم الصريح، ولكنه لم يوفق لأنه افتقد حساسية المباريات في الفترة الماضية، وبالتالي فشل في استغلال الفرص التي توفرت له قبل سحبه والدفع بالمهاجم الشاب عبدالله أنور، الذي له نفس ظروف الأول ولم يتغير الوضع حتى نهاية المباراة بالتعادل.

ولم يظهر الوحدة بمستواه الحقيقي أمام الظفرة، وفشل في استثمار استحواذه على الكرة الذي بلغ 65%، لغياب التنظيم والفاعلية، ولم ينجح في صناعة الفرص كما كان يحدث في المباريات السابقة، وهناك أكثر من عنصر في الوحدة لم يظهر بمستواه المعروف، خاصة الثلاثي إسماعيل مطر وخليل إبراهيم وطحنون، إضافة إلى تأثير الغياب الطويل على المباريات بالنسبة للمهاجم لوفانور.

وفي المقابل، نجح الظفرة في العودة إلى دياره بنقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 11 نقطة في ظل صراع فرق الوسط، وقدم «الفارس» مباراة تكتيكية جيدة استطاع خلالها شلّ كل مفاتيح الخطورة لدى المنافس، وعلى الرغم من أفضيلة العنابي في الشوط الثاني فإنه واجه صعوبات في إنهاء الهجمة.

واللافت هو تراجع الوحدة هجومياً، حيث سجل فشلاً في التسجيل في آخر جولتين وأهدر لاعبوه عدداً من الفرص بسبب غياب المهاجم الصريح السلوفيني تيم ماتافيز، مما دفع المدرب رازوفيتش إلى الاعتماد على توليفة جديدة.

من جانبه، قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة: «عندما يكون هناك عدد من اللاعبين غائبين لفترة طويلة، فإن الفريق يحتاج لبعض الوقت للتوازن والظهور بمستواه الحقيقي».

وأوضح أن غياب السلوفيني ماتافز دفعه إلى الاختيار بين الثنائي الغائب لفترة طويلة، بسبب الإصابة: لوفانور وعبدالله أنور، وكان الخيار الدفع بالأول.

بـــــدروه، أعــــــرب الصــــــربي ألكســــندر فيليسوفينتش مدرب الظفرة، عن سعادته بالخروج بنقطة أمام الوحدة الذي وصفه بالفريق القوي والمنافس على اللقب، وقال: «الخروج بنقطة أمام منافس كبير على ملعبه كالحصول على الذهب».

وأوضح ألكسندر أن رازوفيتش صديقه، وهو الذي فتح له الباب للإشراف على الظفرة.