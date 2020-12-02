شكرا لقرائتكم خبر عن العبيدلي يشهد الحفل السنوي لقطاع شؤون التميز والريادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، الحفل السنوي لقطاع شؤون التميز والريادة عن بُعد، لتكريم كل عمل مُخلص وجهد متميز للارتقاء بمستوى الأداء، والقيام بالمهام والواجبات لتطوير العمل الشرطي والأمني، بحضور مديري الإدارات في القطاع، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين.

وقال: «هذا التكريم يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على نشر ثقافة التميز بين الموظفين وتشجيعهم، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي وتحسين جودة مخرجات العمل.

وتكريم الموظفين وتحفيز المتميزين، نهج ثابت في قطاع شؤون التميز والريادة، إيماناً منها بأهميته، ودوره الفاعل في رفع المعنويات وتحفيز القدرات، ونشر روح التنافس وغرس روح المبادرات الفاعلة، بغية النهوض بالعمل والمساهمة في تطويره، والارتقاء به إلى أفضل معايير الجودة والتميز، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

أوائل القطاع

وفي الختام كرم اللواء العبيدلي الموظفين والإدارات المتميزة على النحو الآتي: الأوائل: الإدارة العامة لحقوق الإنسان، لحصولها على أول مواصفة لمعالجة شكاوى المتعاملين.

النقيب راشد ناصر آل علي، أول ضابط يفوز بالجائزة العالمية للرابطة الدولية لرؤساء الشرطة دون سن 40 عاماً، والملازم سالم عبد الرحمن، أول موظف يفوز ببطولة لعبة الشطرنج عالمياً، والدكتور الخبير موسى عريقات، أول خبير يحصل على المركز الأول في جائزة وزير الداخلية للتميز في الخبراء المستشارين «الفئة الجديدة»، والمهندسة ليلى نكند، أول مهندسة في العمليات الإدارية، ومكتب التطوير المؤسسي لحصوله على السعادة الوظيفية بنسبة 100%.

التكريم الفردي: النقيب علي الحمادي، المتطوع المتميز، في الإدارة العامة للتميز والريادة، والعريف ناصر البلوشي، المتطوع المتميز في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والرقيب حسين عبد العزيز الجهيني، المتطوع المتميز في مكتب التطوير المؤسسي.

الإدارات: مكتب التطوير المؤسسي، أفضل إدارة بإدارة بلا أوراق، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، أفضل إدارة في استمرارية الأعمال. وأفضل مبادرة خلال جائحة «كورونا» حصلت عليها إدارة العمليات الإدارية «دليل استمرارية الأعمال»، وأفضل مشروع 6 سيجما، ومشروع كايزن ومشروع «صفر متعامل» لإدارة إسعاد المتعاملين.