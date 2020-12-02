"مصر للطيران" الناقل الرسمي لنجوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبلت شركة مصر للطيران، عددا من نجوم الفن وصناع السينما على متن طائراتها القادمة من عدة دول إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك لحضور فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي انطلق مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية ويستمر حتى 10 ديسمبر الحالي.

قامت فرق مصر للطيران بتقديم تسهيلات السفر اللازمة لضيوف مصر ومنظمي المهرجان، ويشارك فيه العديد من نجوم الفن بمصر والوطن العربي وغيرهم من النجوم الدوليين.

تأتي رعاية مصر للطيران لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد أيام قليلة من رعاية مهرجان الجونة السينمائي، وإشادة نجوم الفن بمستوى الخدمة المقدمة على رحلات مصر للطيران خاصة في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة خلال رحلات السفر والعودة.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ويتميز المهرجان عن غيره من الكثير من المهرجانات في المنطقة العربية والأفريقية بأنه مسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) مع 14 مهرجاناً آخراً ينظم مسابقات دولية.​