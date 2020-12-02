رئيس الوزراء العراقي: وصول لقاح فيروس كورونا للعراق بأسرع وقت

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن حكومته تعمل على وصول لقاح فيروس كورونا للعراق بأسرع وقت.

وأشار الكاظمي خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم، إلى "العمل بشكل جاد لوصول لقاح كورونا الى العراق بأسرع وقت".

من جهته قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة، حسن ناظم، إن

"المجلس ناقش أمس الثلاثاء توفير التمويل اللازم لشراء لقاح كورونا، حالما تقر منظمة الصحة العالمية فاعليته".

وأضاف، أن "هناك نقاشات طرحت حول التعاقد مع الشركات المنتجة للقاحات بشروط، أهمها أن العراقيين يسعون إلى توفير الاعتمادية العالمية لهذه اللقاحات، وأيضا توفر الخدمات

اللوجستية لنقل اللقاح".

كشفت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، أن هناك اجتماعات متواصلة مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن الوزارة متواصلة مع معظم الشركات والحكومات منذ بداية

الجائحة وإعلان الشركات عن إنتاج اللقاح، وتكللت هذه اللقاءات والاجتماعات بالتوقيع مع الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن يُزوَّد العراق بكمية تكفي لـ 20% من السكان.