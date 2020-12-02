شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين .. ضبط 4 اشخاص يصطادون الروبيان بـ «الكوفة» والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الدوريات البحرية بقوات خفر السواحل في البحرين من ضبط قارب في منطقة غرب قطعة العرج على متنه ٤ أشخاص ، لقيامهم بصيد الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية (الكوفة) الممنوع استخدامها استناداً إلى القرار الوزاري رقم (205) لسنة 2018 ، المعني بمنع الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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