بالصور.. مسيرة احتجاجية حاشدة في بغداد

نظّم المئات من حملة الشهادات العليا وخريجي كليات الهندسة، الأربعاء، مسيرة احتجاجية انطلقت من مبنى وزارة التعليم، وصولاً إلى مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وذلك للمطالبة بالتعيين.

حاشدة

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