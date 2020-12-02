عاهل المغرب يهنئ الإمارات: نعتز بعلاقاتنا الأخوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأربعاء، عن اعتزازه الكبير بعلاقات الأخوة والتعاون المتميز التي تجمع بلاده بدولة الإمارات.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بمناسبة احتفال الإمارات بعيدها الوطني الـ49.



وأعرب ملك المغرب، في هذه البرقية، عن "أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الإماراتي بموصول التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة".

كما جدد اعتزازه الكبير بعلاقات الأخوة الصادقة والتعاون المتميز التي تجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن "المغرب حريص بشكل دائم على الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات والوصول بها إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا الشقيقين”.

وهنأ قادة دول العالم الإمارات بيومها الوطني الـ 49، مشيدين بالإنجازات الحضارية التي حققتها في مسارها التنموي وأسهمت بتعزيز مكانتها.

وبعث قادة السعودية والبحرين والكويت وعمان وإسرائيل برقيات تهاني بتلك المناسبة، أشادوا فيها بتميز العلاقات التي تربط دولهم بالإمارات، وأعربوا عن تمنياتهم للدولة بمزيد من الازدهار والتقدم.

كما أعرب الأزهر الشريف عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على كافة الأصعدة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية.

وأشاد البرلمان العربي بما حققته دولة الإمارات من تقدم ملموس في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.