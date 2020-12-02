شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لن نسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن إدارته ترفض حصول إيران على قنبلة نووية، قائلاً: «إن آخر شيء تريده الولايات المتحدة أن يعجّ الشرق الأوسط بالأسلحة النووية».
وأضاف أن سياسته تؤيد وضع اتفاقيات إضافية تعزز القيود على برنامجَيْ طهران النووي الصاروخي.
وأشار في حديثه مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن العودة لاتفاق إيران النووي لن تكون سهلة. يشار إلى أن بايدن المقرر أن يتسلم منصبه في 20 يناير، يواجه عدداً من التحديات التي باتت واضحة، وأهمها كيفية التعامل مع إيران، خصوصاً بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني محسن فخري زادة قبل أيام في طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: لن نسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.