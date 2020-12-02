شكرا لقرائتكم خبر عن سماء الإمارات تضيء بأروع الألعاب النارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

تحتفل أبوظبي باليوم الوطني ال 49، وتشهد 3 مناطق حيوية في العاصمة، اليوم الأربعاء، وهي: جزيرة الريم ومنطقتا الكورنيش والوثبة، عروضاً للألعاب النارية، ضمن سلسلة من الفعاليات المقررة للاحتفال باليوم الوطني، ويستمتع الجمهور بمشاهدته عرض الألعاب النارية الذي سيقام في منطقة الكورنيش الساعة 9:25 مساء، عبر قناتي أبوظبي والإمارات، كما يتسنى لهم متابعة الألعاب النارية في جزيرة الريم 9 مساءً عبر صفحة أبوظبي كلندر على تطبيق «إنستجرام»، كما يمكن للجمهور القاطن في منطقة الوثبة متابعة الألعاب النارية من نوافذ وشرفات منازلهم، 9 مساءً، وذلك لضمان صحة وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي، وتماشياً مع التدابير الوقائية لمكافحة «كورونا».

أكملت أبوظبي استعداداتها للاحتفالات باليوم الوطني، وتزينت معالم العاصمة وشوارعها وضواحيها بالأعلام والتشكيلات الضوئية المختلفة والصور والشعارات المستوحاة من احتفال «غرس الاتحاد»، احتفاءً وبهجةً وفخراً باليوم الوطني، في مشهد مبهج للناظرين، يعكس فرحة الوطن، وشعب الإمارات، والمقيمين على أرضها وفخره بإنجازات الدولة، واعتزازه بعلم الاتحاد، وبالقيادة الرشيدة، كما تتزين اليوم، واجهات مجموعة من أشهر المباني والصروح المعمارية في العاصمة، مثل جسر الشيخ زايد في أبوظبي، ومبنى قصر الإمارات، وجامعة محمد الخامس أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين، بعروض ضوئية مبهرة تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني.

وشهدت الحدائق والأماكن العامة، أمس الثلاثاء، إقبالاً من الأهالي والأسر للاستمتاع بأجواء الاحتفالات والطقس الرائع وقضاء العطلة وسط إجراءات وقائية احترازية، من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي للحد من انتشار «كورونا». كما تشهد الإمارة سلسلة من الفعاليات الأخرى، تشمل إقامة معرض فني خيري في جاليريا مول في جزيرة المارية، ويمكن للمقيمين الاستمتاع بعرض متحرك لعلم وألوان الإمارات على واجهة قصر الوطن، كما أعلنت جزيرة ياس، عن خصم 49% على تذاكر جميع مرافقها الترفيهية ووجهاتها السياحية، كما ينطلق عرض للألعاب النارية في مرسى ياس ابتداءً من 9 مساء، يبث مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بجزيرة ياس، كما يشهد مبنى بلدية العين وجبل حفيت عروضاً للألعاب النارية اليوم وغداً ابتداءً من 8 مساءً.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عدداً من الفعاليات الثقافية أيضاً، إذ أطلقت «فلتر تطبيق سناب شات» خاصاً برقصة العيالة التقليدية، وفيديو يجمع مجموعة من الفنانين والموسيقيين وهم يعزفون النشيد الوطني باستخدام آلات مختلفة، في عدد من المتاحف والوجهات الثقافية في العاصمة.

دبي.. تتلألأ بأضواء علم الإمارات واحتفالات تغطي الإمارة

أما دبي وهي القلب النابض لحركة السياحة والتسوق، فتشهد شوارعها وأبرز معالمها السياحية تنوعاً كبيراً في الفعاليات الترفيهية وأنشطة التسوق وعروض التجزئة والحفلات الموسيقية والعروض النارية والإضائية ضمن الالتزام بقواعد الصحة والسلامة الاحترازية؛ حيث يستعرض «برواز دبي» في حديقة زعبيل رسائل التهنئة بهذه المناسبة، فيما يضيء فندق برج العرب في جميرا بألوان «برج العرب» في جميرا بألوان العلم الإماراتي من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 11 ليلًا.

كما تتزين دبي بأجمل الأعمال الفنية الضوئية التي تنتشر في أبرز المباني والمواقع والشوارع احتفالاً باليوم الوطني. وسيتم عرض رسائل التهنئة باليوم الوطني بالقرب من فندق «كراون بلازا» في شارع الشيخ زايد وبالقرب من مدخل «دبي باركس آند ريزورتس» بالإضافة إلى تركيب أضواء مميزة على الطرق الرئيسية التي تربط دبي بالشارقة و«دبي فستيفال سيتي» و«لاست إكزت الخوانيج» وعلى الطريق إلى القرية العالمية وتثبيت إضاءة أصغر في دوار مركز دبي التجاري العالمي وشارع أم سقيم وشارع السيف بالقرب من متحف الإتحاد ومخرج القرية العالمية باتجاه الشارقة.

القرية العالمية.. دبي فيستيفال سيتي.. لامير

تقدم القرية العالمية عرضاً رائعاً يتخلّله إطلاق عدد كبير من الألعاب النارية، بالإضافة إلى المسيرات والاحتفالات المميزة، فيما يحتفل مركز التسوق «دبي فيستيفال» بطريقة مميزة باليوم الوطني الإماراتي، ويطلق نسخة خاصة من عرض «تخيّل» ويقدّم عرضين للألعاب النارية عند الساعة 9 مساء وآخر عند 11 ليلاً. وللمرة الأولى على الإطلاق، ستوفّر مجموعة مختارة من المطاعم على الواجهة المائية جلسة بمحاذاة الخليج لمشاهدة مباشرة لعرض تخيّل والألعاب النارية.

كما تطلق لا مير بهذه المناسبة برنامجاً حافلاً من الأنشطة والفعاليات المميزة، يشمل عرضين للألعاب النارية اليوم الأول عند الساعة 9 مساءً والثاني عند الساعة 11 ليلاً وذلك رغبة في تحدد عدد المشاهدين بما لا يخل باتباع اجراءات التباعد الاجتماعي.

أعلام الإمارات ترفرف في سماء عيدها الوطني الـ49

لم تقتصر الاحتفالات على أبوظبي ودبي، إنما تزينت معالم الدولة في اماراتها الخمس الأخرى وشوارعها وضواحيها بالأعلام والتشكيلات الضوئية المختلفة والصور والشعارات المستوحاة من احتفال «غرس الاتحاد»، احتفاءً وفخراً يعكس فرحة الوطن، وشعب الإمارات، والمقيمين على أرضها وفخرهم بإنجازات الدولة، واعتزازهم بعلم الاتحاد، وإرثه الثقافي والحضاري والسياسي.

تأتي الاحتفالات هذا العام بمثابة رسالة أمل جامعة لكافة أفراد مجتمع إمارة أبوظبي ورؤية متفائلة نحو مستقبل مشرق وواعد وقدرة على تحويل التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» إلى فرص تثبت الكفاءة الإدارية والتنظيمية لدولة الامارات ومتانة مؤسساتها وثقل نظمها الصحية والاقتصادية تحت القيادة الرشيدة وشعب الإمارات المحب لوطنه وبلاده وقيادة بلاده.