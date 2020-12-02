شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا ونواب حزب الإصلاح والتنمية يزورون الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بحزب الإصلاح والتنمية، مقر ”الخليج 365”، وتفقدوا أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وذلك قبل الندوة التى يستضيف فيها ”الخليج 365” عددا من النواب، فى إطار مبادرة "البرلمان والناس" التى تشهد تفاعل بين الجمهور ونواب البرلمان من خلال توجيه أسئلة المواطنين للنواب للرد عليها بكل شفافية وصراحة.

وضم وفد أعضاء مجلس النواب، الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب الحالى والفائز فى انتخابات مجلس النواب الجديد ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك عدد من النواب الجدد، وهم راوية مختار محمود عبد المقصود، روان أشرف محمدى عبد الرحمن، سحر عبدالمنعم عبد المجيد العشرى، فاطمة أحمد محسن مبارك، مى أسامة كمال السيد رشدى، ايرين سعيد عبدالمعز سعيد، محمود عصام أحمد محمد موسى، ريهام إبراهيم الشبراوى إبراهيم.

وتعرف أعضاء مجلس النواب، خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة.























































































































