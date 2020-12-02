شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ رئيس المجلس الوطنى بالإمارات بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صقر غباش، رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة، ‏بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الاستقلال".

وأعرب الدكتور علي عبدالعال، عن خالص التهئنة إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة ‏وقيادته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني‏، والذى وصفه "بالذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.

وقال عبد العال: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان "رحمه الله" مؤسس دولتكم ‏وصانع وحدتها، الذى ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، ‏وهى ذات المسيرة والنهج الذى انتهجه أبناؤه المخلصين".‏

وتابع الدكتور عبدالعال: "إننا فى مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفاناً بروابط ‏الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة"، عن إيمان ‏بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولاً بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع ‏عن العروبة تنطلق أولاً من بين أيادى مصر.