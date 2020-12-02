شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر ومحمد تيسير يلتقيان رئيس حى دار السلام لبحث أزمة الزحمة بالدائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اليوم الأربعاء وفد من حزب إرادة جيل، اللواء أيمن السعيد رئيس حى دار السلام بمحافظة القاهرة، لبحث الأزمات التي تواجه الدائرة وعلى رأسها أزمة الزحمة ومناقشة حاجات المواطنين في جميع المجالات، والتعرف على خطط الحى المستقبلية والمساهمة فى حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بين النواب والأجهزة التنفيذية لخدمة المواطنين وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة للدائرة.

ضم الوفد كلا من تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء شريف العوضى القيادي بالحزب.

وشدد تيسير مطر، خلال اللقاء على أهمية إنهاء أزمة الزحمة بدار السلام، موضحا أن مخارج ومداخل دار السلام بها تكدس على مدار اليوم الأمر الذى يعود بالسلب على جميع المواطنين.

ووجه تيسير مطر رسالة إلي اللواء أيمن السعيد رئيس الحي خلال اللقاء، قائلا :" نحن نقف خلفك وندعمك على كل المستويات لإنهاء الأزمات بدائرة دار السلام" مشيرا إلى أن أهالى دار السلام بحاجة إلى رؤية دائرتهم كما كانت في الماضي حيث الهدوء والسيولة المرورية فضلا عن نظافة الشوارع والطرق العامة والأشجار التي كانت بأعلى مناطق الدائرة.

بدوره قال النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأهالى بدار السلام والبساتين يعانون من أزمات كثيرة تؤرق حياتهم اليومية، على رأس هذه الأزمات الزحمة، داعيا لوضع حلول سريعة ومنطقية تتوافق مع إمكانيات الدولة من قبل حي دار السلام للقضاء على الحالة العشوائية التي ملأت شوارع دار السلام.

وأشار محمد تيسير مطر، إلى أنه على استعداد كامل للتعاون مع رئاسة الحي للارتقاء بالدائرة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة للحصول على اعتمادات مالية من جانب الحكومة تخصص لدائرة دار السلام ومن ثم العمل على تطوير الدائرة وتحسين الطرق فضلا عن البينة التحتية، مضيفا :" أهالينا بدار السلام يستحقون منا العمل ليل نهار من أجل القضاء على كل مشكلة تؤرق حياتهم".

بدوره رحب اللواء أيمن السعيد رئيس الحي بوفد حزب إرادة جيل، مشيرا إلى أن هناك خطة موضوعة بشأن دار السلام، بدأ الحي في تنفيذها ستقضى على مشكلة التكدس المروري، مبديا سعادته الكبيرة بالتواصل مع النواب والأجهزة التنفيذية بالحى.

وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على التواصل الدوري بين النائبين ورئيس الحى لرصد المشكلات التى بالدائرة والعمل على وضع حلول جذرية لها.



جانب من اللقاء بين تيسير مطر واللواء أيمن السعيد رئيس الحي





النائب محمد تيسير مطر





جانب من الحديث بين اللواء أيمن السعيد والنائب محمد تيسير



تضم الصورة اللواء شريف العوضى، ومحمد تيسير ورئيس الحي وتيسير مطر