السنغال تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأربعاء تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات فى السنغال إلى 16 ألفا و173 حالة.

وأكدت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أنه وبعد إجراء 1053 فحصا تم تسجيل 66 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتعافي 30 حالة لترتفع حالات الشفاء إلى 15 ألفا و657 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 334.

وأعلنت وزارة الصحة السنغالية، يوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة

جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الآن إلى 16 ألفًا و107 حالة.



وذكرت الإذاعة السنغالية - نقلا عن بيان لوزارة الصحة - أنه بعد إجراء 680 فحصا تم تسجيل 18 إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما تعافت 20 حالة؛ لترتفع حالات الشفاء إلى 15 ألفا و627 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 333

شخصا.

وفي سياق متصل تبقى القارة الافريقية عموما أقل تأثراً بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع قارتي أوروبا وآسيا.

وقد أجرت إذاعة فرنسا الدولية إر إف إيه حواراً مع الدكتور ماسمبا ساسوم ديو، وهو رئيس منظمة "أس أو أس" أطباء في دكار العاصمة السنغالية، يفسر هذا الوضع الإيجابي، ويتحدث عن تخوف المختصين من فيروسات أخطر من "كوفيد 19" مستقبلاً.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.