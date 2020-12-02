تونس تعلن استراتيجية لعودة النشاط الرياضي خلال أيام

أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر عقد جلسات عاجلة خلال الأيام المقبلة؛ للنظر في إقرار استراتيجية سيتم الإعلان عنها يوم 6 ديسمبر المقبل والمتعلقة بعودة الأنشطة الرياضية والثقافية وباقي القطاعات.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس "كورونا" المستجد، بحضور وزيري الصحة والشؤون الدينية.

وأكد وزير الصحة التونسي أن البلاد شهدت ارتفاعًا

في عدد الوفيات منذ شهرين والذي بلغ 1397 حالة وفاة في شهر أكتوبر و1534 حالة وفاة في شهر نوفمبر وذلك بمعدل 100 حالة لكل 100 ألف ساكن.



وأفاد مهدي بأن تونس تقدمت بطلب إلى مصنعين دوليين لاقتناء كميات من تلاقيح لفيروس "كورونا"، والتي تقدر بستة ملايين تلقيح تقدم على جرعات لنسبة

25% من المواطنين على الأقل في المرحلة الأولى مع إعطاء الأولوية في البداية لكبار السن وحاملي الأمراض المزمنة وأعوان القطاع الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3311 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1303

إصابات جديدة بالفيروس التاجي، خلال نفس الفترة لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 98 ألفًا و27 حالة.