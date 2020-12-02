بوتين يأمر ببدء حملة تلقيح واسعة ضد كورونا الأسبوع المقبل

سيف اليزيد - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، السلطات ببدء حملة تطعيم واسعة النطاق في روسيا، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الأسبوع المقبل.

وقال بوتين، مخاطبا نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا "دعونا نتفق على هذا، لن تعودوا إليّ بتقاريركم الأسبوع المقبل بل ستشرعون في تطعيمشامل... لنبدأ العمل على ذلك بالفعل".

وأضاف، في مؤتمر عبر الفيديو "أطلب منك تنظيم العمل لنبدأ نهاية الأسبوع المقبل بتلقيح على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن "الصناعة والبنى التحتية باتت جاهزة".



وأكد، في مؤتمر عبر الفيديو "أطلب منك تنظيم العمل لنبدأ نهاية الأسبوع المقبل بتلقيح على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن "الصناعة والبنى التحتية باتت جاهزة".

وأوضح بويتن "أعلم أنه تم، حتى الآن، إنتاج أكثر من مليوني جرعة أو سيتم إنتاجها في الأيام المقبلة"، موضحا أن الحملة ستشمل في البدء "المجموعات المعرضة للخطر والأطباء والمدرسين".

يأتي ذلك بينمت سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، حصيلة يومية قياسية في عدد الوفيات جراء الفيروس.

أعلنت السلطات الصحية تسجيل 589 حالة وفاة و25345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية"، عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و347401 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41053 حالة.