إيداع منفذ هجوم الدهس في «ترير» الألمانية السجن الاحتياطي

سيف اليزيد - قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن السلطات القضائية قررت إيداع منفذ هجوم الدهس بسيارة في وسط مدينة «ترير»، السجن الاحتياطي.
وبسبب مؤشرات وجود مرض عقلي محتمل، كان الإيداع في مصحة نفسية مغلقة مطروحاً أيضاً.
وقُتل في الحادث خمسة أشخاص، من بينهم رضيع يبلغ من العمر 9 أسابيع، وأصيب 14 آخرون في عملية الدهس التي وقعت أمس الثلاثاء في طريق مخصص للمشاة في المدينة المذكورة.
والمشتبه به رجل ألماني يبلغ من العمر 51 عاماً.
ولا يزال سبب الهجوم غير واضح حتى الآن. وقالت السلطات إنه لا يوجد دليل على وجود دوافع سياسية.
كان بيتر فريتزن المدعي العام في مدينة «ترير» الألمانية قال، في مؤتمر صحفي، إن العناصر الأولى للتحقيق تظهر أن «اضطرابات نفسية قد يكون لها دور» في ما قام به السائق، مضيفاً أن الأخير المتحدر من «ترير» كان أيضاً تحت تأثير الكحول.
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