الكويت … اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجاني واختياري

الكويت
يبدو أن دولة الكويت لن تفرض كما بقية الدول التطعيم على شعبها، حيث أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم الأربعاء، إن لقاح كورونا سيكون اختياريا وبالمجان للمواطنين والمقيمين في الدولة.
وجاء حديث رئيس الوزراء في مؤتمر بعنوان ”إنجاز رغم التحديات“ حضره عدد كبير من الوزراء للحديث عن انجازات الحكومة.
وأضاف الصباح في كلمته التي نشرت فحواها صحيفة القبس المحلية: ”ساهمنا في جعل لقاح الفيروس متاحاً للجميع في العالم“.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن اتفاق مع شركة ”فايزر“ لتوريد اللقاح، وعن وصوله للبلاد بنهاية العام الجاري وخلال 2021، وأن السلطات ستخصص رابطا إلكترونيا للمواطنين لحجز مواعيد تلقيه.
وكشفت مصادر لصحيفة ”الجريدة“ أن الجرعات التي سيتم توريدها إلى الكويت من لقاح ”فايزر“ ستكون في حدود مليون جرعة تكفي لتطعيم 500 ألف شخص، وستصل على دفعات بواقع 200 ألف جرعة أواخر ديسمبر المقبل تكفي لتطعيم 100 ألف من السكان، تشمل كبار السن والعاملين في الصفوف الأمامية ومن يعانون الأمراض المزمنة، حيث إن كل شخص سيتم تطعيمه بجرعتين من اللقاح المذكور.
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