موظفو المحاكم في الدارالبيضاء يحتجون بعد ارتفاع الإصابة والوفيات بكوفيد- 19 في صفوفهم – صور

نظم عدد من موظفي محاكم الدارالبيضاء وقفات احتجاجية رمزية، اليوم الأربعاء، وذلك أمام محكمة الاستئناف، والمحكمة الاجتماعية والمدنية.

وأوضح العربي البغدادي، عن النقابة الوطنية للعدل في الدارالبيضاء، التابعة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديثه مع “اليوم24″، أن “النقابة المذكورة تعبر عن قلقها بشأن الوضع الوبائي في محاكم الدائرة، والمديرية الفرعية، وتزامنه مع نوع من التراخي في التعاطي مع الحالات المصابة، بالإضافة إلى حصر لوائح المخالطين، بعد ارتفاع نسب الإصابة، يوميا، وظهور حالات الوفيات”.



وعلاوة على ذلك، أكد المتحدث نفسه أن “الوضع الوبائي في المحكمة الزجرية، والمدنية يستوجب الإغلاق، باعتبارهما بؤرة وبائية، تفاديا للأسوأ، داعيا الجهات المعنية إلى الاستجابة إلى الملف المطلبي للنقابة المذكورة”.

وأضاف البغدادي أن “النقابة الوطنية للعدل في الدارالبيضاء تطالب، أيضا، بملاءمة القانون الأساسي لكتاب الضبط، بما جاء في قرار المحكمة الدستورية، وغيرها من مطالب مهمة أخرى”، وفقا لتعبيره.

وفي السياق ذاته، وعلى خلفية ارتفاع منسوب الإصابة بوباء كوفيد – 19 في صفوف هيأة كتابة الضبط، وباقي الشركاء في العملية القضائية؛ قرر الرئيس الأول في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء اعتماد العمل بالتناوب في محاكم الدائرة القضائية في المدينة.

وفي الأسبوع الماضي، خلفت مضاعفات كوفيد-19 وفاة خمسة أشخاص من أطر كتابة الضبط، والقضاء، والمحاماة، خلال أسبوع واحد، في الدارالبيضاء.