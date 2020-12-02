وزير الصحة يكشف تفاصيل الإتفاقية بين المغرب والصين فيما يخص اللقاح

كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، عن تفاصيل الإتفاقية بين المغرب والصين فيما يخص اللقاح.

ومن بين محاور الاتفاقية المذكورة، يوضح المسؤول الحكومي، في حوار له، مع “فرانس 24″، نقل الخبرات، لافتا الانتباه إلى أن المغرب يشارك لأول مرة في تجارب سريرية في تصنيع اللقاح، مؤكدا أن الخبرة المغربية برهنت في هذا السياق على كفاءتها، موردا أن هذا العمل سيمكن المغرب مستقبلا الاشتغال على تصنيع اللقاح.

علاوة على ذلك، أفاد آيت الطالب، أن الشق الثاني من الاتفاقية التي تجمع المغرب والصين، تتمثل في نقل أجهزة تكنولوجية خاصة في تصنيع اللقاح، مشيرا إلى أن هناك مصنع مزود للقاحات من أجل استعداد المغرب مستقبلا لتصنيع اللقاح لتحقيق اكتفاء ذاتي.

وثالث محور من الاتفاقية المذكورة، يضيف آيت الطالب، تنص على تموقع المغرب من أجل اقتناء الكمية الكافية للقاح، للانطلاق الحملة الوطنية مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، موضحا أن تم الإعلان عن الحملة في انتظار اقتناءه.