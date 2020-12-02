عاجل.. الجيش الوطني يعلن تحرير سلسلة جبلية من قبضة الحوثي في مأرب

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

أرشيفية

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، تحرير سلسلة جبلية استراتيجية، من قبضة الحوثيين في محافظة مأرب بشرق البلاد.



وقال موقع الجيش،"سبتمبر نت"، إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررت سلسلة جبلية استراتيجية، شمال غربي مأرب، إثر معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

وذكر العميد عبده المخلافي، قائد اللواء 22 مشاة، أن "قوات الجيش حررت السلسلة الجبلية المطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمالي غرب مأرب".

وأوضح المخلافي أن قوات الجيش كبدت مليشيات الحوثي" خسائر فادحة، فيما دمرت مدفعية الجيش عددا من آليات المليشيات".

وأكد أن المرحلة القادمة "ستكون حاسمة وسيتم اجتثاث المليشيات وتحرير صنعاء".

وتسيطر قوات الجيش على مدينة مأرب النفطية، فيما يسيطر الحوثيون على بعض أجزاء المحافظة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الطرفين تخلف في العادة قتلى وجرحى بينهم مدنيون.