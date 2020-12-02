شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..انفجار في مخزن أسلحة للميليشيا بمطار صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر يمنية ، أن انفجارا وقع في مخازن أسلحة تتبع المليشيا داخل مطار صنعاء الدولي وأشارت المصادر ، إلى أن مطار صنعاء أصبح ثكنة عسكرية وحقل تجارب للاسلحة النوعيه.

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