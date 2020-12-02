بعد 3 أسابيع.. إعادة خدمة الاتصالات بتجراي الإثيوبي "جزئيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعاد إقليم تجراي الإثيوبي، الأربعاء، خدمة الاتصالات جزئيا بعد انقطاع دام 3 أسابيع، جراء عملية عسكرية نفذتها الحكومة الفيدرالية.

وفي بيان اطلعت عليه ”الخليج 365”، قالت شركة الاتصالات الإثيوبية (إتيوتليكوم)، المشغل الوحيد، إنه تمت استعادة الاتصالات الهاتفية في عدة مناطق بإقليم تجراي.



وأضاف البيان أن عودة الخدمة تأتي بعد انقطاعها بسبب عمليات إنفاذ القانون التي خاضتها الحكومة الإثيوبية ضد جبهة تحرير تجراي.

الشركة أشارت إلى أنها تمكنت من استعادة الاتصالات جزئيا في عدة مناطق كانت قد توقفت فيها بسبب أعطال، موضحة أن المناطق التي استعادت الخدمة هي: الحمرة، ماي خضراء، دانشا، توركان، شيرارو، ماي سبري، وألاماطا.

فيما لا يزال العمل جاريا لاستعادة الاتصالات بباقي مدن تجراي في وقت قريب، بعد إصلاح الأعطال والأضرار التي تعرضت لها بعض محطات تقوية الاتصالات وتوفير الطاقة البديلة لها.

ولاحقت الحكومة الفيدرالية متمردي "جبهة تحرير تجراي"، ضمن إجراءات إنفاذ القانون في الإقليم.

وأحبطت خلال الأسبوعين الماضيين مخططات إرهابية وتخريبية لعناصرها داخل العاصمة أديس أبابا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن، السبت الماضي، وقف العمليات العسكرية بإقليم تجراي بعد اكتمالها بالسيطرة على مدينة مقلي.

وأكد آبي أحمد أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة بناء الإقليم وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.