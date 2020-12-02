مقتل 3 إرهابيين بالجزائر.. وتوقيف 49 مهاجرا بأسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الجيش الجزائري، الأربعاء، عن ضربات موجعة للإرهابيين وجماعات الجريمة المنظمة في عدة مناطق من البلاد.

جاء ذلك في بيان تضمن حصيلة عملياته الأمنية والعسكرية النوعية خلال الفترة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وتمكن الجيش الجزائري من كشف وتدمير 16 مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع، وكميات من الذخيرة بمحافظات جيجل وسكيكدة وبرج بوعريريج الواقعة شرقي البلاد.

كما أشار إلى العملية العسكرية التي ما زالت متواصلة بمرتفعات محافظة جيجل، حيث تم القضاء على 3 إرهابيين بمنطقة "واد بوعايش"، وضبط 3 أسلحة من نوع "كلاشينكوف" و5 مخازن ذخيرة مملوءة، وقنبلة يدوية، وكميات من الذخيرة وأغراض أخرى.





وعلى الحدود مع دولة مالي، أوقفت وحدات عسكرية تابعة للجيش الجزائري 58 شخصاً بمنطقة "عين قزام" التابعة لمحافظة تمنراست بحوزتهم أسلحة وذخيرة وعتاد يستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، أوقف الجيش الجزائري بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية 32 تاجر مخدرات بـ11 محافظة بينها العاصمة وأخرى بغرب وشرق البلاد.







وخلال الفترة ذاتها، أحبط حرس السواحل ومصالح الدرك (قوة عسكرية تابعة للجيش) عدة محاولات هجرة غير نظامية نحو أوروبا، وتم إنقاذ 52 شخصاً على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع بمحافظتي عين تموشنت وتلمسان الواقعتين غرب البلاد.



كما تم توقيف 49 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بولايات تلمسان وغليزان (غرب)، تبسة والطارف (شرق)، وغرداية (جنوب).



