اتفاق بين الحكومة الأفغانية وطالبان على المضي في محادثات السلام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال ممثلون عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اليوم الأربعاء إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي للمضي في محادثات السلام، وهو أول اتفاق مكتوب بينهما منذ اندلعت الحرب قبل 19 عاما.

وفي حين أن الاتفاق لا يتجاوز تحديد الإجراءات الكفيلة بعقد المزيد من المناقشات، فإنه يعتبر خطوة كبيرة لأنه سيسمح للمفاوضين بالانتقال إلى قضايا أساسية، بما في ذلك المحادثات حول وقف إطلاق النار.

وقال نادر نادري عضو فريق التفاوض الخاص بالحكومة الأفغانية لرويترز "تم الانتهاء من الإجراءات بما في ذلك الديباجة ومن الآن ستبدأ المفاوضات على جدول الأعمال".

وأكد المتحدث باسم طالبان الأمر ذاته على تويتر.