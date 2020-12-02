شكرا لقرائتكم خبر عن جريحان في هجوم بـ «سكين» في هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الهولندية أن شخصين جرحا، الأربعاء، في هجوم بسكين وحريق في سوبرماركت في شارع التسوق الرئيسي في لاهاي.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة قولها إنه لا شيء يشير حالياً إلى وجود دافع إرهابي. وبعد الحادث طوقت فرق الإنقاذ جزءاً من وسط المدينة.

وقالت الشرطة على حسابها عبر «تويتر» إن خدمات الإنقاذ تلقت في البداية بلاغاً عن هجوم بسكين وحريق في سوبرماركت «جروتي ماركت». وأضافت أنه «تمت السيطرة على الحريق»، موضحة أنه «تم نقل الجريحين بسيارة إسعاف إلى المستشفى».

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة أن «في الوقت الحالي، ليس ثمة دافع معروف». وكانت مروحية تابعة للشرطة الهولندية تبحث عن مشتبه فيه وصف بأنه «طويل القامة وبشرته داكنة» وفي الثلاثينات من عمره.

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