شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن لا يعتزم رفع العقوبات الجمركية عن الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، عزمه الإبقاء في الوقت الحاضر على الرسوم الجمركية المشددة عند تولي مهامه، والتي فرضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على الصين في سياق الحرب التجارية بين البلدين.

وقال بايدن في مقابلة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»: «لن أقوم بأي تحرك فوري، وهذا الأمر ينطبق على الرسوم الجمركية». وأضاف «لن أضر بخياراتي».

وتراجعت العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في عهد ترامب الذي شهد حرباً تجارية عبر ضفتي الأطلسي، قبل التوصل إلى هدنة في كانون الثاني/يناير.

وانتقد بايدن بشدة حصيلة الصين على صعيد حقوق الإنسان، وتوقع محللون أن تبقي إدارته على موقف في غاية الحزم حيال بكين.

وألمح بايدن بعد فوزه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى أنه سيسعى لاعتماد سياسة تجارية تقوم على إعادة إحياء تحالفات واشنطن في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لتشكيل جبهة موحدة من شأنها موازنة النفوذ الصيني.

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