شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تنفي اتهامات أمريكا بالالتفاف على عقوبات كوريا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت بكين الاتهامات الأمريكية لها، الأربعاء، بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بالسعي إلى «الإثارة» من خلال مواقفها.

وحمّلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الصين مسؤولية هذا الوضع فاتهمت بكين بالتغاضي عن الانتهاكات للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وقال نائب الممثل الأمريكي الخاص في كوريا الشمالية أليكس وونج: «للأسف، أعتقد أننا رأينا في العامين الماضيين أن حكومة بلد ما، هو الصين، اعتمدت أولويات في مسألة شبه الجزيرة الكورية، تتعارض أكثر فأكثر مع الأهداف التي نشاركها مع بقية العالم».

ونددت بكين بهذه التصريحات مؤكدة أنها «لطالما طبقت قرارات مجلس الأمن (الدولي) واضطلعت بواجباتها الدولية». وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينج «حتى في سياق الظروف الحالية (الأزمة الصحية)، لم تتهاون الصين في جهودها» من أجل تطبيق العقوبات.

وقامت كوريا الشمالية في أواخر كانون الثاني/يناير في ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، بإغلاق حدودها مع شريكها التجاري وداعمها الأساسي، وفرضت قيوداً بالغة الصرامة على سكانها.

وحذرت واشنطن بأنها ستفرض عقوبات جديدة تطال «أي شخص أو كيان يلتف على العقوبات» ومن ضمنها «الصين».

كما عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لقاء أي معلومات عن التفاف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وأطلقت موقعاً إلكترونياً لهذا الهدف. وأيدت بكين تخفيف بعض العقوبات التي تترتب عنها «عواقب سلبية» على شعب كوريا الشمالية.

وقدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يغادر السلطة في كانون الثاني/يناير المقبل، الحوار مع كوريا الشمالية على أنه نجاح دبلوماسي بارز لولايته. وفي خطوة غير مسبوقة، التقى الملياردير الجمهوري في 2018 الزعيم الكوري الشمالي في قمة تاريخية في سنغافورة، أتبعها بلقاءين آخرين بينهما.

وسمحت هذه الاستراتيجية التي أخرجت كوريا الشمالية إلى حدّ ما من عزلتها الدولية، بخفض التوتر الذي كان في ذروته بالنسبة إلى التهديد النووي الكوري الشمالي. لكن المحادثات سرعان ما تعثرت، مع مطالبة بيونج يانج برفع العقوبات عنها في حين أن واشنطن طالبت بنزع السلاح النووي قبل ذلك.