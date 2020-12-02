شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يعين سمير المبيضين وزيراً للداخلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الديوان الملكي الأردني، الأربعاء، تعيين سمير المبيضين وزيراً للداخلية خلفاً لسلفه توفيق الحلالمة الذي استقال على إثر خروقات أمنية وأحداث شغب عقبت الانتخابات.

وقال بيان ملكي «صدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالموافقة على تعيين معالي السيد سمير المبيضين وزيراً للداخلية». وأدى الوزير المبيضين (62 عاماً) اليمين الدستورية أمام الملك. ويحمل المبيضين شهادة البكالوريوس في الحقوق وشغل منصب وزير الداخلية في عامي 2018 و2019.

وكان العاهل الاردني قبل استقالة وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة من منصبه اعتباراً من 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وجاءت استقالة الحلالمة حينها، بعد شهر على تعيينه، إثر خروقات أمنية من قبل أنصار مرشحين وإطلاق النار في عدة مناطق عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وشكلت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وفور تسلم منصبه، أوعز المبيضين للمحافظين بالاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية على الخارجين على القانون في كافة مناطق المملكة. وأكد الوزير في تعميم وجهه للمحافظين الأربعاء، بالتشدد بالإجراءات المتخذة بشأن أصحاب السوابق الجرمية وفارضي الإتاوات وعدم تكفيل أي منهم إلّا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبله شخصياً، وإيلاء هذا الموضوع جل العناية والاهتمام. (وكالات)