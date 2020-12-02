شكرا لقرائتكم خبر عن هجن العاصفة والرئاسة يحسمان قمة الثنايا بالمرموم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حسمت هجن العاصفة قمة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، بينما ذهب الشوط الرئيسي للجعدان لشعار هجن الرئاسة، وذلك من خلال تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت بميدان المرموم مساء الأربعاء الثاني من ديسمبر على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وقدم المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي (الشاهينية) على مقدمة الثنايا البكار المحليات في الشوط الأول وذلك في زمن بلغ 12:31:18 دقيقة، وعاد ذات الاسم ليضع بصمته على ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات حيث قاد الهلالي (الشاهينية) الى الصدارة مسجلة توقيتاً قدره 12:41:2 دقيقة.

وبرز شعار هجن الرئاسة من خلال التحدي الثالث للثنايا الجعدان المحليات والذي قاد من خلاله المضمر محمد زيتون المهيري (شاهين) الى القمة بزمن بلغ 12:46:5 دقيقة، وجاءت العودة القوية لهجن العاصفة من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات وذلك من خلال (شاهين) بقيادة غياث الهلالي الذي قطع رحلة السباق في زمن قدره 12:42:9 دقيقة.

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