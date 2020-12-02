شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ناجح للنسخة الثانية من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، الأربعاء، على شاطئ كلباء منافسات النسخة الثانية من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، والذي يقام بمشاركة 335 جواداً بنسبة زيادة قدرها 42٪ على النسخة الأولى؛ حيث تقام البطولة على مدار 4 أيام، وقد تم تخصيصها للمهور والمهرات بعمر 3 سنوات.

وشهد منافسات اليوم الأول الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ صقر بن هيثم القاسمي، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، والدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، وغانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية. وراشد سيف الزعابي مدير المهرجان، وهاشم محمد البيرق نائب رئيس المجلس البلدي.

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