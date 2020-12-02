شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة عالمية.. سنغافورة تجيز بيع لحم دجاج اصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطت السلطات المحلية السنغافورية، الأربعاء، الضوء الأخضر لـ«سابقة عالمية»، وهي تقديم لحم دجاج اصطناعي في المطاعم بسنغافورة، بحسب ما كشفت الشركة الأمريكية «إيت جاست» القيّمة على هذا المشروع.

وأعلنت «إيت جاست» التي تطوّر مشروع لحوم مخبرية تُصنع من خلايا حيوانية أن وكالة الأمن الغذائي في سنغافورة أجازت بيع قطع الدجاج التي تصنعها في هذه المدينة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. واعتبرت الشركة الناشئة في بيان «إنه إنجاز لقطاع الصناعة الغذائية في العالم».

ورأى مديرها التنفيذي وأحد مؤسسيها جوش تيتريك أن «هذا الترخيص... فاتحة سلسلة من الإنجازات في سنغافورة وبلدان أخرى في العالم».

وأكّدت وكالة الأمن الغذائي في سنغافورة أن «إيت جاست» تقدّمت بطلب تدقيق، كاشفة أن الفحوص خلصت إلى أن منتجها قابل للاستهلاك في الكمّيات المتّفق عليها وسُمح ببيعه في سنغافورة كأحد مكوّنات دجاج الناغتز الذي تصنعه الشركة.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للحوم بنسبة 70 % بحلول 2050 وقد يساعد اللحم المخبري على تلبية الطلب المتزايد الذي يؤدّي، بحسب العلماء، دوراً في التغيّر المناخي.

ويزداد الطلب على بدائل لحمية، غير أن المنتجات المتوافرة راهناً قائمة على مكوّنات نباتية. وتعمل عشرات الشركات الناشئة على مشاريع لحم اصطناعي في العالم، لكن الإنتاج لا يزال قيد التجربة.

وتدعم سنغافورة تطوّر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الزراعية والغذائية الجديدة. واعتمدت وكالة الأمن الغذائي فيها آلية خاصة لاختبار المنتجات التجريبية.