شكرا لقرائتكم خبر عن 90 محملاً شراعياً تشارك في سباق اليوم الوطني بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

ينطلق الخميس سباق الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً في العاصمة أبوظبي، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة، وينطلق السباق من شمال جزيرة السعديات، وتبلغ قيمة جوائزه 3 ملايين درهم و 3 سيارات، وينظم السباق برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويشارك في السباق 90 محملاً شراعياً على متنها بحارة من مختلف أنحاء الدولة، ويقام لمسافة 22 ميلاً بحرياً وصولاً لمنصة التتويج بكورنيش العاصمة أبوظبي.

وينظم الحدث في إطار مشاركة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أبناء الوطن كافة الأحداث والفعاليات الوطنية، ورصد النادي جوائز مختلفة لهذا الحدث الكبير حيث قرر أن يتم رصد ثلاثة ملايين درهم جوائز لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين بالإضافة إلى ثلاثة سيارات يفوز بها الفائزون الثلاثة الأوائل.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت التهنئة للقيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين، متمنياً أن تتواصل الأفراح في وطن زايد الخير وأن تستمر الإنجازات على أرض هذا البلد العظيم.

وقال الرميثي إن السباق يعد واحداً من العلامات المميزة التي اعتاد عليها أهل التراث البحري في هذا اليوم من كل عام، مشيراً إلى أن إدارة النادي تهدف دوماً للقيام بدورها المجتمعي والوطني على أكمل وجه.

وأضاف: «نحن في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت جزء من هذا البلد ونسعى دوماً للتواجد والمشاركة الفاعلة في مختلف الأحداث الوطنية، لاسيما أن الاحتفال باليوم الوطني واجب أصيل على كل جهة وفرد يعيش على أرض هذه البلاد»، مؤكداً أن دعم القيادة لكافة المجالات بشكل عام والرياضة بشكل خاص هو ما يجعل الجميع على أهبة الاستعداد للتفاعل والتواجد في هذه المحافل الكبيرة.

وعبر عن ثقته التامة بخروج السباق بالشكل الذي يليق بمكانة الاسم الذي يحمله، كما أكد ثقته في التزام جميع المشاركين باللوائح المنظمة سواء التي تخص المواصفات الفنية والقياسات أو الإجراءات الاحترازية المتبعة.