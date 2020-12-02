4 قرارات من النيابة في أحداث "مجزرة القليوبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمرت النيابة العامة بطوخ في محافظة القليوبية، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس أحمد جمال 24 عامًا، المتهم بطعن 6 أشخاص، وقتل 2 منهم بقرية السيفا التابعة لطوخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة أيضًا بتحريز "سكينتين" كانتا بحوزة المتهم، وإرسالهما للمعمل الجنائي، واستعجال تقرير الطب الشرعي حول تشريح جثتي القتيلين، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.

فيما طالب الأهالي بالقصاص العادل من المتهم، مؤكدين أنه ظل يطارد طالب الطب مسافة طويلة حتى أجهز عليه بعدة طعنات، بينما أصاب كل من حاول منعه.

وأشار الأهالي إلى أن المتهم في حاله، وتربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، وأنهم فوجئوا به يطارده بالسكينتين، ثم أجهز عليه وعلى كل من تدخل وأولهم الضحية الثانية محمد عبدالعليم.

كان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز طوخ، باعتداء مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

وانتقل مدير الأمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين، وأمر بتوفير الرعاية الطبية لهم، فيما جرى القبض على المتهم والسيطرة عليه.

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