عاجل- ألمانيا/ قتلى وجرحى في حادث دهس

أفادت مراسلة "العربية/الحدث" بمقتل شخصين وإصابة 15 آخرين جراء عملية دهس في مدينة "ترير" الألمانية، حيث صدمت سيارة مارة في طريق للمشاة.
وأضافت المعلومات أن السلطات اعتقلت السائق الذي قام بالعملية، مشيرة إلى أن الشرطة دعت السكان إلى تفادي المنطقة التي وقع فيها الحادث.
وكشفت الشرطة على حسابها على تويتر "اعتقلنا شخصا وحجزنا سيارة"، مضيفا أن "ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة".
بدوره، أكد عمدة المدينة مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين إثر عملية الدهس.
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