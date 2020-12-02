الجيش الروسي يتسلح بمروحيات صياد الليل المطورة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها وافقت على الجدول الزمني المخصص لتسليم مروحيات Mi-28NM المحدثة لسلاح الجو في جيش البلاد.

وتبعا لصحيفة "إزفيستيا" فإن وزارة الدفاع الروسية كانت قد تعاقدت سابقا مع شركات الصناعة المحلية للحصول على 98 مروحية من الطراز المذكور لصالح سلاح الجو في جيش البلاد.

ومن المفترض أن يتسلم الجيش اثنتين منها قبل نهاية العام الجاري، و3 مروحيات أخرى العام القادم، وستستخدم هذه المروحيات لتعليم مدربي الطيران في روسيا على التعامل مع الجيل

الجديد من مروحيات Mi-28 المطورة التي ستزداد وتيرة إنتاجها في الأعوام القادمة.

وتبعا للخبير العسكري والقائد السابق لقوات الفرقة الرابعة في سلاح الجو الروسي الجنرال، فاليري غوربينكو، فإن المروحيات المحدثة التي سيحصل عليها جيش بلاده ستكون قادرة على القيام بجميع المهام التي تقوم بها مروحيات Mi-28 الحالية، لكن بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال الخبير: "هذه المروحيات

قادرة على العمل في مختلف الظروف الجوية، ويمكنها الإقلاع والهبوط في أي وقت على مدار اليوم، فعالية هذه المروحيات أكبر بكثير من مروحيات Mi-28 من الأجيال السابقة، المهمات التي كانت تتطلب عمل مجموعة كاملة من مروحيات Mi-28 في السابق يمكن حلها باستخدام مروحيتين من الطراز المعدل الجديد الآن، وهذا الأمر سيقلل من استهلاك الوقود وقطع الغيار والمحركات والذخيرة".

وتنتج روسيا مروحيات Mi-28NM المطورة حاليا ضمن عقود وقعت عام 2019 بتعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين، وفي إطار هذه العقود من المفترض أن يتسلم سلاح الجو الروسي 98 مروحية من هذا الطراز مع نهاية عام 2027.