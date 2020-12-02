إسرائيل تحول أموال المقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية

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أعلن عضو اللجنة المركزیة لحركة "فتح" الفلسطينية، حسین الشیخ، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائیلیة حولت كافة المستحقات المالیة إلى حساب السلطة الفلسطینیة.
جاء ذلك في تغريدة للشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وقال "الحكومة الإسرائيلية تحول كل المستحقات الماليةالخاصة بالمقاصة الى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و٧٦٨ مليون شيكل".
ورفضت السلطة الفلسطينية منذ مايو تسلم هذه الأموال احتجاجًا على مخططات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية إليها.
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية ودفعت على مدار الأشهر الماضية جزءًا من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري.
وتوصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مؤخرا إلى اتفاق يقضي بعودة العلاقات إلى طبيعتها قبل وقفها، بما يشمل استئناف التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية.
وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أخيرًا بدفع كل مستحقات الموظفين بعد تسلم هذه الأموال.
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