جهود كويتية مكثفة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم الأربعاء الجهود المبذولة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية عبر التحول الرقمي لادارة المرافق وتوطين القطاع الحكومي والخاص عبر بوابة التوطين والاستقدام الذكي للعمالة الأجنبية.



جاء ذلك في في كلمة للوزير مريم العقيل خلال الملتقى الوزراي لإنجاز الحكومة (إنجازات رغم التحديات).



وذكرت أن الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الاعاقة ترتكز على دعم فئات الإعاقة بالمجتمع وتحسين جودة حياتهم والمساواة بالتعليم والترفيه والصحة والتأهيل المهني لسوق العمل إضافة إلى إقرار قانون 73 لسنة 2020 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتابعت أنه ضمن الاستراتيجية العامة لشؤون

ذوي الإعاقة تقديم المبادرة الوطنية لدعم الصحة النفسية والتي تهدف لتقديم الدعم لأسر ذوي الإعاقة ومبادرة شركاء لتوظيفهم لتقديم التدريب اللازم لهم للتوظيف.وأشارت إلى الجهود المبذولة على حماية وصون الأسر الكويتية ومنها تقديم البرنامج الآلي لبيانات الأسر المتعففة والذي يخدم 32 الف مستفيدة واقرار قانون بشأن الحماية من العنف الأسري والمشاركة الدولية في حملة مكافحة العنف ضد المرأة.وأشارت إلى إنجاز آلاف المعاملات رغم الجائحة منها 10 آلاف معاملات تمديد شهادات الإعاقة و64 ألف معاملة دعم العمالة الوطنية و494 ألف معاملات إدارة العمل و61 ألف معاملة العمالة الوطنية ومكافئة الخريجين ومطالبي التأمين ضد البطالة كما تم إنجاز 677 ألف معاملة عبر برنامج (أسهل).كما أشارت إلى إعداد الخطة الإنمائية الثالثة التي تتضمن 5 محاور و7 ركائز و9 برامج و51 سياسة ساهم باعدادها مئات الباحثين والمشاركين بورش العمل والمقابلات وعدد من جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني.واكدت حرص الحكومة على رأس المال البشري وذلك بتعيين 12924 مرشحا من ديوان الخدمة المدنية من أصل 15680 مرشحا وتقديم التدريب عن بعد ل500 متدرب بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وتقديم 30 بعثة دراسية في برنامج كرسي الكويت للمعرفة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.وذكرت أنه تم إنشاء منصة لتسجيل الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.