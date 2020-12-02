دول تعلن مجانية التطعيم ضد فيروس كورونا

وافق البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا للمواطنين مجانا، مع تغطية الحكومة المركزية للتكلفة، في إطار خطة رئيسية لكبح تفشي الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، بعد موافقة مجلس النواب، سيؤدي إلى دخول القانون حيز التنفيذ ويلزم الحكومات المحلية بإدارة

حملة التطعيمات المجانية.

ويتضمن القانون بندا يلزم المواطنين من حيث المبدأ بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بيد أن هذا الحكم لن يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم تأكيد فعالية وسلامة اللقاحات بشكل كامل.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن توفير اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون مجانا، ولن

يكون إلزاميا.

وقال وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، في كلمة في مجلس الشيوخ بالبرلمان، إن "شراء اللقاحات سيكون مركزيا وسيتم تطعيم الإيطاليين مجانا"، مؤكدا أن "اللقاح لا يمكن أن يكون امتيازا، ويجب أن يكون متاحا للجميع".

كذلك أعلن الرئيس التركي، رجب أطيب أردوغان، بداية الأسبوع الجاري، أن الحكومة تتواصل مع الجهات المعنية بالنسبة للقاحات، التي باتت جاهزة للاستخدام على البشر، مشيرا إلى أنهم أبرموا صفقة لاستيراد 50 مليون جرعة في المرحلة الأولى، مؤكدا أنها ستكون مجانية للمواطنين الأتراك.