إسرائيل تحول للفلسطينيين أكثر من مليار دولار من أموال الضرائب

سيف اليزيد - حوّلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أكثر من مليار دولار أميركي تشكل مستحقات مالية للفلسطينيين، ناجمة عن عائدات ضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وأكد مسؤول في السلطة الفلسطينية أن «الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل (أكثر من مليار دولار)».

وأكد مسؤول إسرائيلي، طالباً عدم ذكر اسمه، الأسبوع الماضي أن «مجلس الوزراء الأمني وافق على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية»، من دون أن يحدد المبلغ.

يحكم الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني اتفاق تبادل تجاري واستيراد أقرته اتفاقية باريس الاقتصادية التي ألحقت باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين الجانبين في العام 1995.

وتجبي إسرائيل أموال الضرائب من التجار الفلسطينيين قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.

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