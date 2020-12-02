منظمة الصحة العالمية تشدد خطوطها الإرشادية بارتداء الكمامات في مناطق تفشي كورونا

سيف اليزيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المقيمين في مناطق ينتشر فيها مرض كوفيد-19 يتعين أن يضعوا الكمامات في المتاجر وأماكن العمل والمدارس التي تفتقر للتهوية المناسبة.

وأضافت، في تشديد لخطوطها الإرشادية، أن المتواجدين في هذه الأماكن المغلقة الذين لا يمكنهم الحفاظ على التباعد لمسافة متر واحد على الأقل، ومنهم الأطفال والتلاميذ فوق سن 12 عاماً، يتعين عليهم وضع الكمامات حتى لو كانت هذه الأماكن جيدة التهوية.

ويتعين عليهم كذلك وضع الكمامات في الهواء الطلق إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة، إن هذه التوصيات من بين أكبر التعديلات على الخطوط الإرشادية المتعلقة بوضع الكمامات وتأتي تحديثاً لتوصيات صدرت في يونيو.

وأوصت المنظمة كذلك بتعميم وضع الكمامات في جميع منشآت الرعاية الصحية بما في ذلك في أماكن التواجد المشترك مثل المقاهي وغرف العاملين.