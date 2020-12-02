“لارام” تضمن لزبنائها مجانية العلاج من كورونا في الخارج بتخصيص 150 ألف يورو

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية منح تغطية صحية دولية مجانية في حالة الإصابة بعدوى “كوفيد-19” لزبنائها خلال السفر إلى الخارج، يمكن أن تصل إلى 150 ألف يورو كحد أقصى.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنه طبقا للشروط العامة، إن هذه خدمة التغطية الدولية لكوفيد-19 متوفرة لدى “Allianz Partners وMaroc Assistance “Internationale.

وأضافت أن الخدمة “موضوعة رهن إشارة المسافرين على متن رحلات الخطوط الملكية المغربية، والذين اقتنوا رحلة دولية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح دجنبر 2020 و31 ماي 2021”.

وأفاد البيان بأنه الانخراط في هذه الخدمة يتم “تلقائيًا عند شراء تذكرة للخطوط الملكية المغربية، وتشمل تغطية المسافر انطلاقا من مرحلة الإركاب، وطيلة مدة سفره على ألا تتجاوز 31 يوما”.

وسيستفيد المسافر إذا اتضحت إصابته بفيروس كورونا خلال سفره بالخارج، من تغطية التكاليف الطبية المرتبطة بالوباء بحد أقصاه 150 ألف يورو؛ فيما تصل تغطية المصاريف المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري خلال الرحلة إلى 100 يورو في اليوم، ولمدة 14 يومًا كحد أقصى”.

كما أكدت الشركة أن الخدمة الجديدة تمكن مسافريها من تغطية تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في حالة الوفاة بسبب الوباء.