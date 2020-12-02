في أقل من أسبوع وفاة صيدليين بسبب مضاعفات كورونا في طنجة

توفي، اليوم الأربعاء، صيدلي آخر في مدينة طنجة، بسبب مضاعفات فيروس كوفيد-19.

ونعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الفقيد، الذي كان قيد حياته صاحب صيدلية “بسم الله”، في طنجة.

كما توفي في مدينة طنجة، صيدلي، بسبب مضاعفات فيروس “كوفيد-19″، مساء الأحد الماضي، وكان يدعى قيد حياته أقروح عبد الرحيم.

وقال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في حديث سابق مع “اليوم 24″، إن عدد الوفيات في صفوف الصيادلة في المغرب، بلغ ما يقارب 25 وفاة، منذ 2 مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الوفيات في المغرب جراء مضاعفات كورونا إلى 5915 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,6 في المائة.