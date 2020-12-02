أولمبية عبد الإله تشيد بموقف كتلة سياسية لحل أزمة اللجنة

وقال الناطق باسم اللجنة مصطفى جبار علك في بيان تلقته الخليج 365، إن "الاولمبية توجه شكرها الى كتلة سائرون التي تبنت الجلسة مع رئيس اللجنة الاولمبية سرمد عبد الاله ونظيره رعد حمودي بحضور النائب الاول حسن الكعبي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضةعباس عليوي".



واوضح أن "الاجتماع تمخض عن احترام القضاء العراقي وسيادة العراق"، مشيداً بـ"موقف كتلة سائرون ورئيسها كتلتها النائب نبيل الطرفي على مواقفهم بالاهتمام بحل الازمة".