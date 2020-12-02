الطلبة يستعيد أناقته بفوز مهم على فريق القاسم

ويدين الطلبة في فوزه الى اللاعب علي كريم والذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المواجهة.

وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده الى النقطة الـ11 في وصافة الترتيب مؤقتاً، فيما توقف رصيد القاسم عند النقطة الثانية في المركز قبل الاخير.



وفي مباراة اخرى بذات التوقيت، تغلب الحدود على امانة بغداد بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب منار طه.