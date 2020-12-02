المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول

اعلنت وزارة المالية، الاربعاء، عن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول. وذكر بيان مقتضب للوزارة تابعته الخليج 365، انه "تم إطلاق رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر كانون الاول".



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