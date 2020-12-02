انفجار مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي داخل مطار صنعاء الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع انفجار، الأربعاء، داخل مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية داخل مطار صنعاء الدولي. ونقلت فضائية الإخبارية السعودية عن مصادر يمنية أنه تم سماع دوي انفجارات داخل مخازن الأسلحة بالمطار. وحولت مليشيا الحوثي الأحياء السكنية والمقرات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي إلى قنابل موقوتة تستهدف حياة اليمنيين، وذلك بعد تفخيخها بمستودعات تصنيع الألغام وورش تطوير الطائرات المفخخة.

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